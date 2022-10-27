استشاري طب نفسي: الشخص القاصد في خداع من حوله كذاب من الأساس

فارق كبير بين تجميل الواقع نسبيا وبين الكذب، ما ينطبق أيضا بأن يكون لدى الشخص مساحة للخصوصية وبين أن يكون مخادع في الحياة الزوجية، والذي من شأنه تدمير العلاقة.

وسلط برنامج «ماما دوت أم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية فاطمة عمر، على موضوع انعدم الثقة بين الزوجين.

وقالت الدكتورة منة عبدالناصر، استشاري الطب النفسي، إن الشخص القاصد في خداع من حوله كذاب في الأساس لأنه يخفي الحقائق، وبالتالي يجب على الأفراد قبل دخولهم في علاقة أن يتحدثوا مع الطرف الآخر كثيرا وإعطاء فرصة لكل طرف، بناء ثقة متبادلة لمعرفة كل شيء عنه.

وأضافت «عبدالناصر»، أن اختلاف الشخص بعد الزواج من المفترض أنه يترك علامات منذ البداية بأن شخصيته مختلفة عن الحقيقة، متابعة: «ممكن تكون البنت مش واخدة بالها في فترة الخطوبة بأن شخصيته مختلفة، ولكن بيبقى فيه علامات واضحة عن كدة، وهي شخصية سيكوباتية بتخدع الشخص اللي قدامها علشان مصلحتها».