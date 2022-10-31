صدقي صخر عن مسلسل «اتزان»: تمثيل شخصية طبيب نفسي مهمة صعبة

انطلق عرض مسلسل اتزان حصريًا على منصة «Watch It»، والذي يتصدر بطولته الفنان صدقي صخر بشخصية «باسل»، وهو طبيب نفسي يرفض علاج حبيبته السابقة والمريضة نفسيًا، ولكن بعد ضغوط منها يضطر لقبول حالتها، ليحاول التعامل معها كإحدى حالاته وعدم التعلّق بها، ويدفعه هذا الصراع إلى اتخاذ قرارات غير متوقعة.

التحكم في المشاعر أبرز ما أعجبني في المسلسل

وكشف صدقي صخر، في بيانٍ صحفي، عن صعوبة الشخصية وإعجابه بها، قائلًا: «تمثيل شخصية دكتور نفسي مهمة صعبة جدًا، لإنها مهنة بتتطلب إنك تكون دايمًا متحكم في مشاعرك، وتكون نواياك مخفية وصراعاتك مش واضحة بس في نفس الوقت المتفرج لازم يحس بيها.. وده أكتر حاجة عجبتني في شخصية دكتور باسل».

أبطال مسلسل «اتزان»

ويشارك صدقي صخر، في بطولة مسلسل اتزان النجوم ركين سعد، ونبيل عيسى، وصفاء الطوخي، وهاجر السراج، وثراء جبيل، وحسن مالك، وزينب غريب، ودارين حداد، ومروان يونس، وعمر شرقي، وكمال الدبكي والطفل سليم، والمسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.

وتدور أحداث مسلسل «اتزان»، حول «عائلة سالم» والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.