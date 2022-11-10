«ماما دوت أم»: تحدث حالة طلاق كل دقيقتين و20 ثانية في مصر

لم شمل الأسرة يعد أكثر ضمانة للأولاد في أن يعيشوا أسوياء نفسيا قبل جسديا، والأسرة التي يحدث بها شرخ في كيانها يؤثر على الأولاد بشكل كبير، ويهدد الأسر شبح يُدعى الطلاق، ويوجد حوالي 6 ملايين سيدة مطلقة لديهن 7 ملايين طفل أو مراهق يتلقون التربية إما مع الأم أو الأب بشكل منفصل.

586 حالة طلاق في اليوم الواحد

وعرض برنامج «ماما دوت أم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، تقريرا تليفزيونيا عن الإحصائيات المتعلقة عن معدلات الطلاق في مصر.

وجاء في التقرير: «خلال الخمسين عاما الماضية زادت معدلات الطلاق من 7% لـ 40%، أي 5 أضعاف النسبة، والنشرة السنوية لإحصائيات الزواج والطلاق الصادرة سنويا عن الجهاز العام للتعبئة العامة والإحصاء أكدت أن معدلات الطلاق في آخر العام وصلت إلى 222 ألف حالة طلاق، بمعدل 586 حالة طلاق في اليوم الواحد، أي 27 حالة طلاق في الساعة، وبالتالي يكون هناك حالة طلاق كل دقيقتين و20 ثانية».

%55 حالات طلاق في الحضر

وتابع التقرير التليفزيوني: «توجد حالات حدثت في الساعات الأولى بعد الزواج مباشرة، وهناك عدد كبير حدث الطلاق بعد أول 3 سنوات من الزواج، وفي الريف يحدث الطلاق بنسبة 45% بينما في الحضر 55%».