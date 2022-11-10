12 معلومة عن المهندس فؤاد توفيق.. مصمم أشهر مساجد شرم الشيخ

حالة من الحزن يعيشها أهالي محافظة جنوب سيناء، عقب نبأ وفاة المهندس فؤاد توفيق، اليوم، والذي ارتبط اسمه بتصميم مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ والذي استغرق 6 سنوات في البناء.

معلومات عن المهندس فؤاد توفيق مصمم مسجد الصحابة

وعن أبرز المعلومات حول المهندس فؤاد توفيق جاءت كالتالي:

- من مواليد محافظة الوادي الجديد.

- نفذ مسجد الصحابة ليستوعب 3000 مصل.

- أشرف على بناء مسجد الصحابة لمدة 6 سنوات.

- كان تصميم المسجد تحديا له حيث حرص على التنويع وعدم التكرار في بنائه.

- شيد مسجد الصحابة على أن يجمع بين أكثر من عصر ودين حيث حرص على التجانس مستخدماً عدة عصور وهي: «العثماني، المملوكي، الفاطمي»، والطراز الكنائسي.

المهندس فؤاد توفيق مصمم أكبر مسجدين بشرم الشيخ

- مصمم أكبر مسجدين في مدينة شرم الشيخ وهما «المصطفى»، و«الصحابة».

- حرص على تنفيذ المسجد ليصبح مدرسة في العمارة.

- أصيب بمرض السرطان.

- توفى عن عمر يناهز 66 عاما.

- نعاه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

- تم إلغاء كافة مظاهر الاحتفال غدًا، في شرم الشيخ، حدادًا على روحه، طبقا لبيان محافظ جنوب سيناء.

- تقام صلاة الجنازة عليه غدا داخل مسجد المصطفى بشرم الشيخ.