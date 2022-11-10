المدير الفني للمشروعات الخضراء بـ«الرعاية الصحية» لـ«قناة الحياة»: ساهمنا بأول مستشفى صديقة للبيئة

قالت الدكتورة نرمين عاشور، المدير الفني للمشروعات الخضراء بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منشآت الرعاية الصحية على مستوى العالم تساهم بنسب 4.4% من صافي انبعاثات الكربون حول العالم، وهي ليست بالنسبة القليلة.

«عاشور»: المنشآت الصحية تسبب احتباسا حراريا

وأضافت «عاشور»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن منشآت الرعاية الصحية في العالم تؤثر في المناخ إذ تسبب انبعاثات كميات أكبر من الكربون والميثان والغازات الضارة، والمسببة للاحتباس الحراري.

«عاشور»: نتأثر كمنشآت وأفراد بالتغيرات المناخية

واستطردت: «إحنا بنتأثر كمنشآت وأفراد بالتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة أو السيول والاستزراع والمشكلات في المناخ بشكل عام، وبنساهم كهيئة الرعاية الصحية بأول مستشفى خضراء صديقة للبيئة ومستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية، وبنقدم تجربة مستشفى شرم الشيخ الدولي، ولينا الشرف أن يكون لنا الريادة في مجال التحول للأخضر في المستشفيات الخضراء».

وأوضحت أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تشهد تطورا كبيرا في مجال المشروعات الخضراء، وليها علاقة بالطاقة النظيفة والمستدامة من خلال إنشاء محطة طاقة شمسية، وإجراء بعض التغيرات التي لها علاقة بكفاءة الطاقة وأنظمة المهمات الكهربائية، وكذا تقديم مشروعات لها علاقة بالمياه والاستخدام الأمثل للمياه.