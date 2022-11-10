منصة «شباب العالم» تناقش «التحول إلى الاستدامة» بالمنطقة الخضراء في قمة المناخ

ناقشت منصة «منتدى شباب العالم» WYF، موضوع «شباب من أجل الاستدامة»، اليوم، ضمن فعاليات قمة المناخ «COP 27»، المنعقدة في «المنطقة الخضراء»، بمدينة شرم الشيخ.

واستهدفت الجلسة، التعريف بدور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إلقاء الضوء على أهم الخطط والبرامج والآليات، المرتبطة بتمكين الشباب، في هذا المجال.

التوعية بأضرار التغير البيئي

قال عبدالرحمن أيمن، الشريك المؤسس ورئيس العمليات بشركة «Educatly»، إنه لا بد أن نتحد جميعا للحد من أضرار التغير المناخي، التي ستؤثر على الدول النامية بشكل سلبي، موضحا أنه شارك في مبادرة «The world’s largest lesson»، التي تستهدف التوعية ضد أضرار التغير البيئي، بحضور العديد من الشباب من مختلف دول العالم.

واستعرض المتحدث، والحضور، أثناء الجلسة، أهداف «التنمية المستدامة 2030»، المكونة من «17 هدفا»، لتحقق مكافحة الفقر، والقضاء على الجوع والمرض، والارتقاء بمستوى التعليم وجودة الحياة، بوصفها مسؤليتنا جميعا، ومن الضروري أن نُعلّمها أيضا للأجيال القادمة؛ لتصبح أسلوب حياة.

المنطقة الخضراء والأنشطة الصديقة للبيئة

جدير بالذكر، أن المنطقة الخضراء، التي تديرها اللجنة المنظمة، تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الصديقة للبيئة، ضمن قمة المناخ، حيث تُعرض بها مشروعات ومبادرات مبتكرة من الشباب، للتوعية بأهمية تقليل الانبعاثات الكربونية، ومواجهة الاحتباس الحراري.