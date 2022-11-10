وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية مع «سيمنس» لتدريب العاملين في مجالات إزالة الكربون

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكريستيان بروخ رئيس شركة سيمنس العالمية للطاقة توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والشركة العالمية من أجل تدريب وبناء القدرات البشرية في مجالات إزالة الكربون، حيث تتعاون سيمنس للطاقة مع الوزارة في تقديم برامج تدريب متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والعملية لكوادر برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف إكساب المهارات اللازمة لتحقيق استراتيجيات إزالة الكربون وتنفيذ المشروعات المستقبلية في هذا المجال.

استراتيجيات إزالة الكربون وتنفيذ المشروعات المستقبلية

ووقع الاتفاقية المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون المكتب الفني وديتمار جوزيف سيرسدورفر، رئيس شركة سيمنس للطاقة في مصر، وليلي الحارث نائب الرئيس والمدير العام للشركة.

ويشمل نطاق عمل الاتفاقية عددا من البرامج التي تحقق أهدافها وتشمل التدريب في مجالات إزالة الكربون والهيدروجين، علاوة على التدريب العملي بمواقع مؤسسة سيمنس العالمية خارج مصر خلال بهدف تحسين مهارات وقدرات المتدربين، كما سيتم تقديم برنامج الحوكمة لسيدات المستقبل لعدد من الكوادر الهندسية من السيدات، والبرامج الفنية الداعمة لتحقيق أهداف هذه المبادرة.