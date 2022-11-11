7 أسباب تدفعك لزراعة سطح المنزل.. بينها توفير خضروات وفاكهة صحية

الزراعة هي الاستغلال الأمثل لسطح المنازل وللأماكن الفارغة التي لا حاجة لها، فيتم إعدادها للزراعة لتكون رئة طبيعية بالمنزل، تنتج الأكسجين وتوفر حاجة الأسرة من الخضروات والفاكهة، فضلًا عن مظهره الخلاب، وهناك أسباب عديدة تجعلنا نقدم على زراعة أسطح المنازل، توضحها أسماء رأفت، المهندسة الزراعية.

وعددت «رأفت»، في تصريحات لـ«الوطن»، الأسباب التي تدفعك لزراعة أسطح المنازل وهي كالتالي:

توفير خضروات وفاكهة صحية

- زراعة الأسطح والشرفات يوفر المحاصيل المختلفة التي تحتاج إليها الأسرة من الخضروات والفاكهة، والتي تتميز بكونها صحية وخالية من المبيدات، ونباتات الزينة والزهور والنباتات الطبية والعطرية.

مشروع سهل ومربح للشباب

- كما أنه من المشروعات الصغيرة التي تدر ربحًا متوسطًا إذا تم العناية بها وتنفيذها وفقًا لمعايير الرعاية والزراعة، فهو مشروع سهل وذو تكلفة محدودة.

- بالإضافة لإضفاء لمسة جمالية على سطح المنزل.

تخفيف حرارة الشمس

- تخفيف أثر اشعة الشمس على أسطح المنازل المنزرعة فالنباتات تخفف من درجات الحرارة أيضًا.

- يساعد في التخلص من المهملات من أعلى السطح، والتي تؤدى الى تشويه المظهر الجمالي للمنزل، وقد تؤدى لحرائق وتجمعات للحشرات .

تحافظ على نسبة الأكسجين

- تحافظ نباتات حديقة السطح على نسبة الأكسجين بالهواء، وذلك لعملية البناء الضوئي.

- وجود حديقة منزلية يجعل أطفال المنزل تعتمد على نفسها وتعليمهم بعض أساسيات الزراعة وحب النبات الأخضر، وكذلك شغل أوقات فراغهم بما ينفعهم.