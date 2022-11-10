جامعة أسيوط التكنولوجية تعقد ندوة عن «التغيرات المناخية والتنمية المستدامة»

نظمت رعاية الشباب بالجامعة التكنولوجية الجديدة بأسيوط، ندوة تثقيفية بعنوان «التغيرات المناخية والتنمية المستدامة»، توافقًا مع مؤتمر المناخ COP 27 المُنعقد بشرم الشيخ، بالتنسيق مع جهاز أسيوط الجديدة ورعاية الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس الجامعة، والمهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز المدينة.

عقدت الندوة بحضور الدكتور جمال محمد زايد، عميد كلية العلوم الصحية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالجامعة، وبعض مديري المدارس بمدينة أسيوط الجديدة فضلًا عن الإداريين بالجامعة وعدد كبير من طلاب الجامعة وطلاب المدارس الثانوية.

مواكبة التقدم التكنولوجي

بدأت الندوة بتلاوة القرآن الكريم، ثم وجه الدكتور جمال تاج عبد الجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية خالص الشكر والتقدير لجهاز مدينة أسيوط الجديدة على حفاوة الاستقبال والتنظيم، كما وجه الشكر لمكتب رعاية الشباب بالجامعة، وإدارة التنظيم بجهاز مدينة أسيوط الجديدة، وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد جمال تاج، أهمية الجامعات التكنولوجية وقدرتها على إعداد جيلًا قادرًا على مواكبة التقدم من خلال تنمية قدرات الطلاب النظرية والتطبيقية، موضحًا دور الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية في الاهتمام بالتعليم والشباب والحرص على تأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل بشتى مجالاته.

وألقى الدكتور جمال محمد زايد، خلال كلمته التي تمثلت في أهمية الندوة في توعية وتثقيف الطلاب بالتغيرات المناخية، أشاد بدور الدولة المصرية في تنظيم مؤتمر المناخ COP27.

وألقى الدكتور حسام فخري مدير إدارة التنمية بجهاز مدينة أسيوط الجديدة كلمته التي تضمنت إشادة بالدور المجتمعي الفعال للجامعة، واهتمامها بالأحداث التي تتعلق بالدولة المصرية.

عوامل التغيرات المناخية

أوضح الدكتور جمال تاج عبد الجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية عدة محاور تمثلت في تعريف التغيرات المناخية، وأهم المؤشرات والأسباب والعوامل التي تؤدي لحدوث هذه التغيرات، وتأثيرها على الإنسان والبيئة، وبعض الحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة ودور الدولة تجاه قضية المناخ الذي يتمثل في قيامها بالعديد من المشروعات كالسيارات الكهربائية،.

وحث الطلاب على الاهتمام بالتعليم والتعلم، وتقدير الجهد الذي تبذله الدولة المصرية تجاههم لأنهم نواة الحاضر وأمل المستقبل.