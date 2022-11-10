الواقع يكذب الإخوان: هدوء في الإسكندرية و«الجماعة» تُروج فيديوهات قديمة

روجت جماعة الإخوان المحظورة على مواقع التواصل إلى تظاهر في الإسكندرية، مستعينة بمقاطع مصورة قديمة لتجمعات في عروس البحر الأبيض المتوسط، إلا أن الواقع يكذب تلك الادعاءات حيث يخيم الهدوء على كورنيش الإسكندرية في الوقت الراهن.

هدوء في الإسكندرية وبرودة في الطقس

ورصدت «الوطن» حالة من الهدوء في الإسكندرية، مع طقس بارد وسجلت درجات الحرارة في الوقت الراهن 16 درجة مئوية، الشتوية، وتسود حالة من السيولة المرورية دون أى تجمعات عكس ما يروج له جماعة الإخوان المحظورة.

وبدأت لجان جماعة الإخوان في نشر مقاطع مصورة على كونها تظاهرات على كورنيش الإسكندرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها ذات المقاطع التي تم بثها منذ عامين على صفحة أحد الإعلاميين التابعين لهم، وهو الأمر الذي يثبت كذبهم بذات أنفسهم.