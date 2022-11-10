«جنايات الإسكندرية» تقضي بإعدام سائق متهم بالتعدي على ابنة شقيقته

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب، بإعدام «م.ع.ا»، سائق، بتهمة التعدي على «س.خ.ق»، 15 عاما، طالبة، ابنة شقيقة المتهم، بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الديار المصرية في إعدامه، وذلك في القضية رقم 19800 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان الرمل.

وتعود الواقعة إلى تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من أسرة المجني عليها يفيد بتعدي المتهم عليها.

المجني عليها حضرت للإقامة معه برفقة أشقائها

وتشكَّل فريق بحث من القسم وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وأن المجني عليها حضرت رفقة أشقائها للإقامة معه ويوم الواقعة أبلغ أشقاءها باختفائها للانفراد بها وتعدى عليها.

واكتشف أشقاء الطفلة أن المتهم أخفى خبر وجود شقيقتهم بالشقة للتعدي عليها، وتبين أنها لم تخرج من الشقة، وجرى ضبط المتهم وتبين تعاطيه المواد المخدرة واستغلاله صغر سن الطفلة لاغتصابها.

الإحالة إلى المحكمة

وحُرر محضر بالواقعة وجرى عرض المتهم على جهات التحقيق وبعد إجراء التحقيقات واستيفاء الأوراق أحيلت الواقعة برمتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المُقدم بعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.