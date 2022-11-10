«تعليم الإسكندرية»: نسعى لتحقيق التكامل بين المدارس الحكومية والخاصة

عقد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المدارس الخاصة بالإسكندرية لتعزيز النهوض بالعملية التعليمية والتكامل بين المدارس الحكومية والخاصة.

ووفقًا لبيان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية قال عربي أبو زيد، إن التعليم الخاص والدولي هو الساعد الأيمن للتعليم الحكومي وشريك أصيل في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية على أساس التكاملية بين التعليم الخاص والحكومي في توفير خدمات تعليمية على نحو يتضافر معه النوعان في تشكيل النظام التعليمي، واندماجهما معًا في إطار سياسة تعليمية عامة تتبناها الدولة.

توأمة المدارس الحكومية والخاصة

وأبدى ممثلو المدارس الخاصة والدولية الاستعداد التام للتوأمة مع المدارس الحكومية بما يوفر التكاملية لتقديم خدمة تعليمية أفضل لأبنائنا بمدارس الثغر في كافة المجالات، بحضور نادية فتحي، وكيل المديرية والنائب محمد الحمامي وأحمد السيد، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وأميرة جبر مدير إدارة التعليم الخاص، وسوزانا موجه عام مالي وإداري ومديري التعليم الخاص بالإدارات التعليمية التسع.