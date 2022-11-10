السجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد إبراهيم خليفة، بمعاقبة فرد أمن حراسة بإحدى الشركات، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتوقيع غرامة مالية على المتهم مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات عن ممارسة المتهم نشاط غير مشروع بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش متخذًا من دائرة قسم شرطة الرمل ثان، محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ضبط متهم يتاجر في المخدرات

وأفادت التحريات، بورود معلومات قيام المتهم «ح.ح.ع» حارس أمن بشركة، بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار في المواد المخدرة، وتم التأكد من المعلومات الواردة والحصول على إذن من جهات التحقيق المعنية تفيد بضبط المتهم ترجع أحداث الواقعة فى القضية التي تحمل رقم 476 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

اعترافات المتهم

وجرى إعداد الكمين اللازم، وتم ضبط المتهم وبحوزته كيس بلاستيكي بداخله نحو 30 طربة حشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول للتواصل مع عملائه و بمواجهة المتهم أقر بحيازته لمخدر الحشيش للاتجار وتحصيل المبالغ المالية من حصيلة البيع وأن الهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

جنايات الإسكندرية تعاقب تاجر مخدرات

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار جهات التحقيق المعنية، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، فقررت معاقبته بالقرار المذكور أعلاه صدر القرار بعضوية المستشارين سمير محمد شرباش وطارق إبراهيم أبو الروس وسامح سعيد سمك، وعمرو زكي سكرتير المحكمة.