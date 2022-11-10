أكاذيب «الإخوان الإرهابية».. الجماعة تفبرك فيديوهات لمظاهرات وهمية في جزيرة الوراق (صور)

ما زالت جماعة الإخوان الإرهابية، تحرض ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج، إذ أطلقت لجانها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لنشر فيديوهات لتظاهرات ادعت أنها تحدث الآن بجزيرة الوراق بالمخالفة للحقيقة.

ونشرت صفحاتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيديو يظهر تظاهرة ادعت أنها تحدث الآن في جزيرة الوراق، وبالبحث خلفها، أظهرت الفيديوهات أنها منذ عامين وليست جديدة، التي يجري استغلالها للدعوات التحريضية في 11 نوفمبر 2022

ولم يقف رواد مواقع التواصل مكتوفي الأيدي أمام أكاذيب الإخوان ولجانهم، إذ ردوا على نشر هذه الفيديوهات والصور المفبركة، بفيديوهات حديثة وصور من نفس الأماكن، تظهرها خالية والحركة فيها بشكل طبيعي، على خلاف ما تروجه الإخوان من أكاذيب.