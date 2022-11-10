الحكومة: جميع وسائل النقل العام تعمل غدا.. والحديث عن توقفها شائعة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، شائعة عن توقف جميع وسائل النقل العام عن العمل غدا الجمعة.

وزارة النقل تنفي تعطل عمل أتوبيسات النقل العام

وقال المركز في بيان له: «تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف جميع وسائل النقل العام عن العمل غدا الجمعة، وتواصل المركز مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء».

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتوقف جميع وسائل النقل العام عن العمل غدا الجمعة، مُشددةً على أن جميع وسائل النقل العام «مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT والسكك الحديدية بكافة خطوطها وأتوبيسات شرق وغرب الدلتا وأتوبيسات الصعيد وأتوبيسات السوبر جيت وأتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية» تعمل غداً بشكل طبيعي بجميع خطوط السير دون توقف وبانتظام ووفقا لجداولها التشغيلية المعتادة.

وأضاف أن غدا يوم عمل طبيعي بهذه الوسائل، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التي تستهدف إثارة البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

الحكومة تناشد وسائل الإعلام بتحري الدقة

وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).