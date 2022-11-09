محافظ أسيوط يلتقي وفد مجلس الوزراء لمناقشة مشروعات «حياة كريمة»

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وفد مجلس الوزراء، لمتابعة آخر المستجدات للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والوقوف على آخر معدلات الأداء بتلك المشروعات، ومناقشة أي معوقات أو ملاحظات ووضع حلول عاجلة لها لتلافيها وتذليلها والعمل على الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والعميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء مجدي أحمد محمود، مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة، ووكلاء وزارات الري والصحة والزراعة والكهرباء والطرق ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والاتصالات والإسعاف ورؤساء المراكز والأحياء ومنسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة.

مراحل العمل بالمشروعات

وتناول الاجتماع ما تم تنفيذه حتى الآن من مراحل العمل بالمشروعات على أرض المحافظة وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، فضلاً عن مناقشة ما تم تحقيقه في توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ باقي المشروعات في بعض القرى والنجوع، بالإضافة إلى استعراض تقرير مجلس الوزراء عن هذا الملف والجهود المبذولة من الأجهزة المعنية في هذا الشأن.

تسليم الأراضي للشركات

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تسليم الأراضي للشركات المنفذة للمشروعات بالقرى المستهدفة والانتهاء من تلك المشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر لمواكبة الجهود التنموية الأخرى التي تحدث على أرض الواقع تزامناً مع انطلاق الجمهورية الجديدة.

وأكد «سعد» على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين، والعمل على تغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل، وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، موضحا «نعمل على بذل مزيد من الجهد لتنفيذ من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والتي تهدف إلى إحداث هذا التغيير والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن».

متابعة دورية للأعمال

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم وتسخير كافة الإمكانات وتذليل كافة العقبات لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقاً للمواصفات الفنية والمعايير المقررة، لافتاً إلى متابعته الدورية لتنفيذ تلك المشروعات من خلال جولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية ولقاءاته المستمرة مع مسئولي القطاعات المختلفة، فضلاً عن تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور للاطمئنان على مراحل التنفيذ.

مشروعات حياة كريمة في أسيوط

وأوضح «سعد» أن المشروعات تتمثل في تنفيذ 149 مشروع صرف صحي بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، و149 مشروع مياه الشرب بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه، وتنفيذ مشروعات في 7 مراكز بإجمالي 1930 مشروعا، تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه والصحة، و137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه، والكباري والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه.

كما شملت مشروعات الأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه، والري 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروعا، والاتصالات 149 مشروعا، وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و62 مشروعا متنوعا بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء بـ434 مليون جنيه، و4 مستشفيات، و94 مكتب بريد، و33 نقطة شرطة، و11 محطة سكة حديد، ومحطة غاز، و10 محطات معالجة، و42 محطة مياه، بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 43 مليارا 598مليون جنيه.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.

ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط، فيما يتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا.