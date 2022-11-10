طبيب نفسي لـ«ماما دوت أم»: التناغم بين شخصية الزوجين يضمن نجاح الزواج

قال الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الزواج عبارة عن حالة من التواجد الدائم، ومشكلته هو المعيشة مع إنسان لفترة طويلة، ومن الممكن أن تكون المعيشة نعمة أو نقمة، لافتا إلى أن الاختيار يكون وفقا لعدة أسس تقوم على التقييم من خلال مرشحات أهمها القواسم المشتركة بين الطرفين وأولها الدين بمفهمومه الشامل ومدى إيمان الشخص، وكذلك المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمادي.

اختيار شريك الحياة

وأوضح «عمر» خلال استضافته ببرنامج «ماما دوت أم» مع الإعلامية فاطمة مصطفى والمذاع على فضائية «DMC» أن اختيار شريك الحياة لا بد أن يمر بجميع المرشحات والفلاتر لضمان استمرارية العلاقة الإنسانية، فيجب أن يكون الطرفان على قدر كبير من التشابه في مختلف نواحي الحياة، مشيرا إلى أن الاختلاف مقبول ولكن ليس في الأشياء الأساسية فلا عيب في التكامل ولكن الاختلاف يجب أن يكون محسوبا بدقة.

ضمان استمرار العلاقة الزوجية

وأشار الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إلى أن اختيار الشخصية له دور كبير في ضمان استمرار العلاقة الزوجية، فيجب التنسيق والتوافق بين نوعية الشخصيات «لو الشخص اللى كثير الشك تزوج من امرأة منطلقة أو هيستيرية تبحث عن جذب الانتباه ستكون هناك حرب بينهما»، لافتا إلى أنه لا بد من تناغم الشخصيات لضمان نجاح الزواج.