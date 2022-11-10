طبيب نفسي لـ«ماما دوت أم»: فترة الخطوبة هي مرحلة إعداد خريطة الطريق

قال الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن فترة الخطوبة مخصصة لحل المشكلات قبل الزواج ومعرفة الصفات، والخلافات التي تحدث في الخطوبة تتضاعف بعد الزواج، لذلك يجب ألا تقل فترة الخطوبة عن 6 أشهر أو عام ليتمكن كل طرف من معرفة سلوكيات الطرف الآخر وانفعاله وطرق حله للمشكلات التي تواجههما معا.

الاختلاف حول تجهيزات منزل الزوجية

وأوضح «عمر» خلال استضافته ببرنامج «ماما دوت أم» مع الإعلامية فاطمة مصطفى والمذاع على فضائية «DMC»، أن البعض يضيعون فترة الخطوبة في النقاشات المادية والاختلاف حول تجهيزات منزل الزوجية، مع تجاهل المشكلات الحياتية التي جاءت من أجلها فترة الخطوبة، لافتا إلى أن الخاطب يجب أن يناقش خطيبته خلال فترة الخطوبة في المفاهيم والأحلام والطموح المستقبلي بعد الزواج «لكي يكون الإنسان سعيدا يجب أن يكون لديه أحلام في تفاصيل الزواج وطموحات تتحقق في المستقبل».

مرحلة إعداد خريطة الطريق

وأشار الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إلى أن فترة الخطوبة هي مرحلة إعداد خريطة الطريق، لافتا إلى أنه كلما كان الفرد أقل ذكاء كانت قدرته على المناورة في الحياة أقل، والأغبياء فقط هم الذين لا يغيرون رأيهم، فكلما كان الفرد ذكيا كانت قدرته في التعامل مع الناس أفضل، متابعا «لا بد أن تعلم الفتاة أن خطيبها كان يعيش مع أسرته لمدة أكثر من 25 عاما وأن الانتقال يكون بشكل تدريجي ولا بد من السماح بالتواجد الأسري بين الطرفين بشكل منطقى».