5 صور حية من شوارع الإسكندرية تكذب مزاعم الإخوان: «الدنيا هادية»

حالة من الهدوء التام عاشتها شوارع الإسكندرية الليلة، تجلى وضوحها على كورنيش الإسكندرية، حيث الأجواء الشتوية الباردة، إذ بلغت درجة حرارة 16 درجة مئوية، وسط سرعة رياح كسرت حاجز الـ15 كيلومترا في الساعة، ما يزيد من برودة الطقس الذي سبب حالة من الهدوء مع منتصف الليل.

الهدوء يسيطر على كورنيش الإسكندرية

ورصدت عدسة «الوطن»، 5 صور حية من قلب كورنيش الإسكندرية مع منتصف ليل الخميس وفجر الجمعة 11 نوفمبر، وهو الأمر الذي يكذب مزاعم جماعة الإخوان المحظورة بوجود تجمعات في الإسكندرية.

المارة في كل منطقة من مناطق الإسكندرية لا يتجاوز عددهم حجم الأيد الواحد، وهم العائدون من أعمالهم، في ظل غلق المحلات التجارية والمقاهي مع مواعيد الغلق المقرر لها وفقا للتوقيت الشتوي.

الجماعة الإرهابية تستعين بفيديوهات قديمة

حالة الهدوء كانت أشبه بوقع أنغام أغنية عبد الباسط حمودة التي تقول كلماتها: «الجو هادي خالص والدنيا هس هس» وهو عكس مزاعم جماعة الإخوان المحظورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي استعانت بمقاطع مصورة قديمة يعيدون بثها سنويا أملا في هدم استقرار الدولة، وهي الأمور التي باءت بالفشل مرارا وتكرارا.