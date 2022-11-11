الواقع يكذب «الإخوان الإرهابية» في أسوان: هدوء وحياة طبيعية

بدأت جماعة الإخوان الإرهابية نشر صور وفيديوهات مفبركة للدعوات التخريبية، هذه المرة في محافظة أسوان، لترويج أكاذيبها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت «الوطن»، خلو شوارع محافظة أسوان بمدنها والقرى من أي تجمعات، وأن الحياة طبيعية ولا يوجد مظاهرات أو مسيرات، وإنما الفيديوهات التي عرضتها جماعة الإخوان الإرهابية قديمة للغاية، لأن صور الأشخاص في الفيديو يرتدون ملابس من بنطال وتيشيرت، رغم أن السمة الغالبة على ملابس أهل المحافظة هي الجلباب ما يؤكد كذب اللجان الإلكترونية التابعة للارهابية.

وتعمل اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الهدامة، على ترويج صور وفيديوهات لدعوات تخريبية.