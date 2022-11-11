اليوان الصيني يسجل أقوى مستوياته بعد تخفيف قيود «كوفيد- 19»

قفز اليوان في الخارج إلى نحو 7.10 للدولار، مسجلاً أقوى مستوياته في أكثر من شهر بعد أن خففت الصين بعض قواعد كوفيد من خلال تقليص فترة الحجر الصحي للمسافرين والمخالطين الوثيقين للمصابين، وستتوقف السلطات الصينية أيضًا عن ممارسة تحديد جهات الاتصال الوثيقة وتراجع إجراءات تعقب جهات الاتصال الصارمة التي أثارت حفيظة الجمهور.

وتعزز اليوان ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، والتي رفعت الآمال بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تعرضت العملة الصينية لضغوط بيع شديدة على مدار العام

وتعرضت العملة الصينية لضغوط بيع شديدة على مدار العام بسبب السياسة النقدية المتباينة للبلاد مع الولايات المتحدة، فضلاً عن المخاوف الاقتصادية المستمرة في الصين مدفوعة إلى حد كبير بالاضطرابات المرتبطة بـ«كوفيد-19».

تقدم الاقتصاد الصيني بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022 ، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 3.4% وانتعاشًا من نمو بنسبة 0.4% في الربع الثاني، مدعومًا بإجراءات مختلفة من بكين لإنعاش النشاط.

ارتفاع الناتج الصناعي بأكبر قدر في 7 أشهر

وصدر الرقم الأخير بعد يومٍ واحد فقط من حصول الرئيس شي جين بينج، على فترة ولاية ثالثة تاريخية، وحذّرت وكالة الإحصاء من أن التعافي لا يزال غير قوي بسبب الرياح المعاكسة المحلية والعالمية أظهرت بيانات سبتمبر انتعاشًا مختلطًا في الصين، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة على الأقل في 4 أشهر، ونمو الصادرات إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، وسجل معدل البطالة أعلى مستوياته منذ يونيو.

في غضون ذلك، ارتفع الناتج الصناعي بأكبر قدر في 7 أشهر، بسبب الارتفاع السريع في إنتاج كل من التصنيع والتعدين.

نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 3%

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 3%، ولم تعد بكين تذكر هدف 5.5% لعام 2022، لكنها تعهدت بإقراض أسهل وإجراءات أخرى لتعزيز النمو.