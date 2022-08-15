انخفاض سعر اليوان الصيني مقابل الدولار مسجلا أدنى مستوياته

سجلت أسعار اليوان الصيني انخفاضًا جديدًا مقابل سعر صرف الدولار، وانخفض اليوان في الخارج إلى ما بعد 6.75 مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوياته في ما يقرب من أسبوعين، إذ خفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع أسعار الإقراض الرئيسية لمواجهة البيانات المتشائمة التي سلطت الضوء على اقتصاد البلاد المتعثر.

بنك الشعب الصيني يخفض سعر الفائدة

وخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على قروض السياسة العامة لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.75٪ وخفض سعر إعادة الشراء لمدة 7 أيام بنفس الهامش إلى 2٪، متحديًا التوقعات بعدم حدوث تغيير، في غضون ذلك، نما الناتج الصناعي الصيني بنسبة 3.8٪ في يوليو عن العام الماضي، مخالفاً التوقعات البالغة 4.6٪ وتباطؤاً من زيادة قدرها 3.9٪ في يونيو.

ارتفعت مبيعات التجزئة في البلاد

وارتفعت مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 2.7٪ في يوليو، أي أقل بكثير من الزيادة البالغة 5٪ التي توقعها المحللون وبعد نمو بنسبة 3.1٪ في يونيو، وكان الاقتصاد الصيني على طريق صخري نحو الانتعاش حيث يستمر في كفاحه مع تفشي Covid-19 المتكرر، تاريخيًا، وصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8.73 في يناير من عام 1994.

ومن المتوقع أن يتمّ تداول اليوان الصيني عند 6.79 دولار بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics، بالنظر إلى المستقبل، نقدر أنَّه سيتمّ التداول عند 6.95 في غضون 12 شهرًا.

قيمة اليوان مقابل سلة من 24 عملة رئيسية

يقيس مؤشر CFETS RMB قيمة اليوان مقابل سلة من 24 عملة رئيسية، مع الأوزان على أساس التجارة الدولية ولها نهاية عام 2014 الأساس، يمثل الدولار الأمريكي أكبر حصة (22.4%)، يليه اليورو (بنسبة 16.3%) والين (11.5%).

يشمل المؤشر أيضًا عملات هونج كونج والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وسويسرا وكندا وماليزيا وروسيا وتايلاند وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمجر وبولندا والدنمارك والسويد والنرويج وتركيا والمكسيك.