30 برلمانيا أمريكيا يخشون اعتماد السعودية اليوان الصيني بدلا من الدولار

توجّه 30 عضوًا بالكونغرس الأمريكي يتقدمهم السيناتور غاري كونولي، العضو الرفيع بلجنة العلاقات الخارجية، برسالة إلى الإدارة الأمريكية مطالبين فيها باطلاعهم على كيفية عمل السياسة الأمريكية الحالية تجاه المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد تداول أخبار عن رفض ولي العهد السعودي استقبال مكالمة هاتفية من الحكومة الأمريكية بخصوص الغزو الروس لأوكرانيا، بحسب شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية.

ولي العهد السعوي يرفض مكالمة الإدارة الأمريكية

وقالت الشبكة إن الرسالة التي أرسلها الأعضاء الـ 30 إلى انتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، تشير إلى رفض محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي مكالمة هاتفية من الحكومة الأمريكية لمناقشة أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة النفط اللاحقة.

وأضافت الرسالة أنه بدلاً من مناقشة زيادة إنتاج النفط الأمريكي في محاولة للتقليل من أسعاره على المواطن الأمريكي، وقامت المملكة العربية السعودية بالدخول في مفاوضات مع الصين، ومناقشة إمكانية تسعير جزء من مبيعاتها النفطية إلى الصين باليوان، وهو الاقتراح الذي سوف يشكل خطراً كبيراً على الدولار الأمريكي.

أزمة تضخم كبيرة في الولايات المتحدة

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية، أزمة تضخم كبيرة، لم تشهدها البلاد منذ عام 1982، وهي الأزمة التي انعكست على ارتفاع أسعار السلع والخدمات الرئيسية في البلاد، وخاصة أسعار الطاقة، حيث أفاد مكتب الولايات المتحدة للإحصاءات في وقت سابق، أن مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس سلة السلع والخدمات، بلغ 7.9٪ خلال فترة الـ 12 شهرًا التي انتهت في فبراير الماضي.

وحول ارتفاع أسعار الطاقة، أكدت جمعية السيارات الأمريكية AAA، أن البيانات التي جمعتها، أكدت ارتفاع أسعار الطاقة حوالي ثلث الزيادة البالغة 24 سنتًا للغالون في سعر الغاز العادي، قبل حرب روسيا أوكرانيا بخمسة أيام، ولكن بعد غزو روسيا لأوكرانيا، قفزت الأسعار مرة أخرى مع ارتفاع غالون الغاز العادي 71 سنتًا، أو حوالي 20٪، منذ نهاية فبراير الماضي.