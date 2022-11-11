سعر صرف الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك الحكومية والخاصة

شهد سعر الريال السعودي، اليوم، حالة من التباين في عملية صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية، داخل البنوك الحكومية والخاصة، بالترازمن مع إقبال الكثير على قضاء شعائر العمرة.

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم، عند القيمة نفسها في بنكي مصر والأهلى المصري، فيما اختلفت قيمته في البنك التجاري الدولي والبنوك الخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، ووفقا للتحديثات الصباحية، ترصد «الوطن»، آخر سعر للعملة السعودية من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر صرف الريال السعودي

وجاء سعر الريال السعودي في البنوك العربية ليستقر في بنك أبو ظبي الإسلامي، عند نحو 6.48 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع كما سجل في البنك الأهلي الكويتي، 6.42 جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع، وبلغ سعره في المصرف المتحد نحو 6.27 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع اليوم الجمعة 11 نوفمبر الجاري.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك الإسكندرية اليوم الجمعة نحو 6.45 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر نحو 6.46 جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع، بلغ داخل بنك قناة السويس نحو 6.43 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع، في بنك الـCIB، سجل الريال السعودي، نحو 6.46 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع.

كما سجلت عملة الرياض نحو 6.47 جنيه للشراء و6.49جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 6.46جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وبشأن عملة الاتحاد الأوربي، استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي نحو 24.33 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع، بلغ سعره داخل بنك مصر نحو 24.33 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، ومع بداية تعاملات الصباحية وصل في بنك قناة السويس نحو 24.33 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع، في المصرف المتحد سجل 24.33 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.