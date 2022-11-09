سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنوك المختلفة

تذبذب طفيف ما زال يشهده سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء، مقابل الجنيه المصري، في عمليات البيع والشراء، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية، وفقا لبداية تحديثات بنوك القطاع المصرفي، فيما يتعلق بأسعار العملات العربية والأجنبية، على مواقعها الرسمية.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

جاء سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9 نوفمبر، مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك المختلفة العربية والأجنبية والمصرية، كما يلي.

سجل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس نحو 6.41 جنيه للشراء، و6.46 جنيه للبيع، في حين استقر في بنك مصر عند نحو 6.46 جنيه للشراء، و6.47 جنيه للبيع، وهو أيضا السعر ذاته الذي استقر عليه مع بداية المعاملات البنكية الصباحية في البنك الأهلي.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعره الريال السعودي اليوم الأربعاء 9 نوفمبر داخل بنك الإسكندرية نحو 6.26 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 6.47 جنيه للشراء، و6.49 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي فى المصرف المتحد

سجل سعره اليوم الأربعاء 9 نوفمبر داخل المصرف المتحد نحو 6.24 جنيه للشراء، و6.84 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي 6.45 للشراء، و6.46 جنيه لعمليات البيع، فى حين استقر سعره لليوم التالي في بنك أبو ظبي الإسلامي عند نحو 6.47 جنيه للشراء، و6.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي داخل بنك CIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء، داخل بنك CIB نحو 6.46 جنيه للشراء، و6.49 جنيه للبيع

يذكر أنّ اسعار العملات فى القطاع المصرفي المصري، قد شهدت الكثير من التغيرات في الأونة الاخيرة، خاصة في أسعار العملات العربية والأجنبية.