سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

تباينت عمليات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية داخل البنوك الحكومية والخاصة، حيث أن عمليات صرف جميع العملات أصبحت تخضع للعرض والطلب، والتي تؤدي لاختلاف السعر من بنك إلى آخر.

سعر صرف الريال السعودي اليوم 10 نوفمبر، في البنوك المصرية

تزايدت عمليات البحث من جانب المصريين، عن سعر صرف الريال السعودي اليوم 10 نوفمبر، في البنوك المصرية، خاصة الذين يستعدون لأداء العمرة.

ووفقا للتحديثات الصباحية، فإن أرقام بيع وشراء الريال السعودي، جاءت مختلفة بشكل طفيف من بنك لآخر، لذا ترصد «الوطن»، آخر سعر للريال السعودي من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر صرف الريال السعودي

سجّل الريال السعودي اليوم الخميس 10 نوفمبر، نحو 6.45 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

- كما سجل في بنك مصر نحو 6.46 جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع.

- كما بلغ داخل بنك قناة السويس نحو 6.43 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع.

- في بنك الـCIB، سجل الريال السعودي، نحو 6.46 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع.

- كما سجل نحو 6.47 جنيه للشراء و6.49جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

- وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 6.46جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي فى البنوك العربية

- بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل الريال السعودي نحو 6.48 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع.

- كما سجل في البنك الأهلي الكويتي، 6.42 جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع.

- وبلغ سعره في المصرف المتحد، اليوم الخميس 10 نوفمبر، سعر الريال السعودي نحو 6.27 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع.