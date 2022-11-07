سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 7-11-2022

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، حدّثت بنوك القطاع المصرفي أسعار العملات العربية والأجنبية، على مواقعها الرسمية، منها سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، والذي شهد ارتفاعا في عمليات البيع والشراء، بعد التغييرات الأخيرة التي شهدتها أسعار العملات في البنوك.

سعر صرف الريال السعودي

جاء سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المختلفة منها العربية والأجنبية والمصرية، كما يلي.

- سجل الريال السعودي داخل بنك قناة السويس نحو 6.41 جنيه للشراء، و6.46 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال صباح اليوم في بنك مصر نحو 6.42 جنيه للشراء، و6.45 جنيه للبيع.

- سجل سعر بيع وشراء الريال داخل البنك الأهلي نحو 6.42 جنيه للشراء، و6.45 جنيه للبيع.

- كما سجل سعره اليوم داخل بنك الإسكندرية نحو 6.42 جنيه للشراء، و6.46 جنيه للبيع.

- ومع بداية تعاملات البنك المركزي بلغ سعر الريال نحو 6.44 جنيه للشراء، و6.47 جنيه للبيع.

- فى حين بلغ من خلال تعاملات المصرف المتحد نحو 6.24 جنيه للشراء، و6.84 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال في البنك المصري الخليجي 6.72 للشراء، و6.46 جنيه لعمليات البيع.

- سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 6.15 جنيه للشراء، و6.18 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال السعودي داخل بنك CIB نحو 6.42 جنيه للشراء، و6.46 جنيه للبيع

يذكر أنّ القطاع المصرفي المصري، شهد الكثير من التغيرات في أسعار العملات العربية والأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة.