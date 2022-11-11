اتحاد الصليب والهلال الأحمر: الشباب أساس العمل التطوعي في مصر

قالت الدكتورة آمال إمام، المنسق الإقليمي للشباب والمتطوعين بالاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إنّ الشباب هو أساس العمل التطوعي في مصر، موضحة: «في الفترة الأخيرة، لاحظنا اهتماما كبيرا من كل القطاعات والدولة المصرية بدعم التطوع والمتطوعين، ورصدنا قانونا صدر في عام 2019، وهو قانون المجتمع المدني الذي أفرد بابًا كاملا للتطوع».

جهود كبيرة من وزارة التضامن

وأضافت «إمام»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «وزارة التضامن الاجتماعي تبذل جهودا كبيرة لإطلاق الاستراتيجية الخاصة بالتطوع، ومن ثم، فإن تمكين المتطوعين أمر موجود في مصر، ونسبة الشباب المتطوع في تزايد».

وتابعت المنسق الإقليمي بالاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الشباب المصري المتطوع يستفيد من هذا النشاط من حيث صقل الخبرات، والقدرة على التعامل مع المشكلات والتحديات، لافتةً إلى أن التطوع وسيلة لتعزيز الانتماء والمواطنة لدى أي شخص، لأن وقت الشخص يكون مخصصا لنفسه وأسرته وإسعاد الآخرين.

تعاون مع الهلال الأحمر المصري في «COP27»

ولفتت «إمام»، إلى أن الهلال الأحمر المصري، بدعم من الاتحاد الدولي، يشارك في «COP27» بأكثر من شكل، من خلال الفرق الخاصة بالطوارئ التي تقدم خدمات لذوي الاحتياجات والهمم داخل المنطقتين الزرقاء والخضراء، وهناك شكل من أشكال الدعم اللوجستي من حيث تواجد الأدوات الخاصة مثل الكحول، ما يساعد على تعزيز الإجراءات الاحترازية الخاصة، إضافة إلى عدد كبير من المتطوعين المتواجدين لتقديم إسعافات أولية، وهناك جناح خاص للاتحاد ليكون بمثابة نقطة تلاقي لكل المشاركات الخاصة بالمجتمع المحلي في الدول الأفريقية خاصة، وكل دول العالم.