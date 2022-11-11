«الشباب والرياضة»: تنفيذ مبادرات بـ«COP27» بالتعاون مع الصليب الأحمر

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن لقاءًا جمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والأمين العام للاتحاد الدولي للصليب الأحمر، خلال فعاليات مؤتمر الشباب «Itu 70»، وتم الاتفاق على تنفيذ عدد من المبادرات خلال قمة المناخ المنعقدة هذه الأيام في مدينة شرم الشيخ.

دراسة آلية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء

وأضاف «فوزي» في مداخلة هاتفية على فضائية القناة الثانية المصرية، أن أبرز ما تم الحديث حوله باللقاء الذي جمع مسؤولي وزارة الشباب والرياضة والصليب الأحمر في «COP 27»، هو دراسة آلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء، إضافة إلى مبادرة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لتوفير الدراجات الهوائية والكهربائية، وربطها بمبادرة «دراجتك صحتك» التي تنفذها الوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا جدًا بالرياضة، مشيدًا بحديث الرئيس السيسي للعالم من شرم الشيخ عن السلام ومبادرة إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

تعاون بين الصليب الأحمر والشباب والرياضة

وأشار «فوزي» إلى أن برنامج «الشباب كوسطاء لتغيير السلوك» سيتم تنفيذه بمراكز الشباب بالتعاون مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر، حسبما تما الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وجاغان تشاباجين الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، داخل جناح الهلال الأحمر المصري بالمنطقة الزرقاء في قمة المناخ.