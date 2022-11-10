«إيناس» إحدى منظمات cop27: «فخورة بمشاركتي في مؤتمر المناخ على أرض مصر»

قمة المناخ حدث هائل تستضيفه مصر على أرض مدينة السلام الخضراء «شرم الشيخ»، إذ تستمر فعالياتها لليوم الخامس بـ«COP27»، حتى يوم 18 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة قادة العالم وعلماء ونشطاء المناخ والمسؤولين من شتى بقاع العالم، حيث يتأهب الجميع للمشاركة به، والسفر من بلادهم لمشاهدة ذلك الإنجاز.

الاستعداد لمؤتمر المناخ

الجميع من شتى محافظات مصر استعد لاستقبال هذا الحدث العالمي والمشاركه به مهما اختلفت الطريقة، وكانت من بينهم إيناس عبد الله، صاحبة الـ23 عاما، تعمل في مجال البنوك، ومدربة في وزارة الشباب والرياضة، منذ نعومة أظافرها تهتم بمجال البيئة والمناخ والتغيرات المناخية، لذلك وجدت ضالتها في انعقاد مؤتمر المناخ داخل مدينة شرم الشيخ.

«أنا مهتمة بمجال البيئة والتغيرات المناخية من زمان وشاركت في أكثر من برنامج خاص بيها، عشان كدا قررت اتطوع في المشاركة في قمة المناخ وبعد مراحل كتيرة من الامتحانات اخترت اتطوع في ICT team» حسب تعبير إيناس خلال حديثها مع «الوطن».

المرحلة الأخيرة في التطوع لمؤتمر المناخ

وأضحت «إيناس» أن المرحلة الأخيرة في التطوع لمؤتمر المناخ «cop27» هي اجتياز عدد من الكورسات التأهيلية بالتعاون مع منصة المينتور التي بلغ عددها 8 كورسات، ومن ثم مرحلة المقابلة الشخصية ثم مرحلة المعسكر بالمدينة الشبابية بأبي قير بإسكندرية لمدة 3 أيام متتالية، وأخيرًا مرحلة التأهيل النهائي والسفر إلى مدينة شرم الشيخ من يوم 25 أكتوبر إلى يوم 20 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات.

«أنا كنت مشتركة في مبادرة كن سفيرا وهي كانت السبب اللي خلتني أعرف أكتر في مجال البيئة والتنمية المستدامة وخلتني مهتمة أكتر بتحقيق أهداف التنمية، وأخيرا بقيت سفيرة للتنمية المستدامة» حسب ما ذكرته إحدى منظمات مؤتمر المناخ، مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر والاعتزاز كونها مشاركة بالمؤتمر وبانعقاده على الأرض المصرية «حدث أفخم وأعظم مما كنت متخيلة ومش هيتكرر زيه».