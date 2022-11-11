«الإسكان»: «سكن لكل المصريين» توفر مستوى ملائما للحياة الكريمة للمواطنين

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى الوزارة تفقدوا عدداً من المشروعات الجارية بقطاعات الإسكان والمرافق والطرق بمدن العبور الجديدة، وبدر، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، والسادات، وذلك في إطار مواصلة الجولات التفقدية لمسئولي الوزارة بالمشروعات، لدفع معدلات التنفيذ وتذليل أية عقبات.

وأكد الوزير الحرص على تفقد المشروعات المختلفة من مواقع العمل، سواء بالمدن الجدبدة، أو مشروع تطوير المناطق غير المخططة، أو مشروعات المرافق، كما أن هناك متابعة أيضا للموقف التنفيذى للمشروعات، من خلال فريق المتابعة والدعم الفنى بالوزارة، بهدف الاطمئنان على برامج التنفيذ، وجودة إنهاء الأعمال.

وفي ذات السياق، قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات الجارية بمدينة العبور الجديدة، يرافقهم المهندس أحمد على، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان، الجولة، بتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالحيين الـ ١٥ والـ ١٦ بإجمالي ٢٥٣٤٤ وحدة سكنية، كما تفقدوا موقع تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة بمشروع ٨٠٦ عمارات سكنية بإجمالي ١٩٣٤٤ وحدة سكنية، وأعمال تنسيق الموقع والزراعة والتي سيتم تسليمها لحاجزيها قريباً، كما تفقدوا نموذج تأثيث وحدة سكنية مساحة ٩٠ م.

وتابع مسئولو الوزارة، أعمال شبكة الطرق الرئيسية بمدينة العبور الجديدة، ومنها طريق R2 الرابط بين الطريق الدائري الإقليمي من جهة والطريق الدائري الأوسطى من جهة أخرى، بطول ١١ كم، مروراً بالأحياء السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة ومنها الحي 15 والحي ١٦.

وأشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح، بخطة استخدام المعدات الحديثة فى مجال أعمال الطرق، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات بأعلى جودة طبقاً للمعايير المحددة.

وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال الطرق الجاري تنفيذها لخدمة مشروعات هايبر وان، والمدينة الطبية، وكذا منطقة الجامعات المطلة على طريق السويس.

وقام المهندس عمار مندور، يرافقه مسئولو الجهاز، بالمرور على مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق دائري المنطقة الصناعية، والذى يبدأ من منطقة الخزان حتى طريق الروبيكى مروراً بالإسكان الاجتماعي بحي الأندلس.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أن عرض الاتجاه الواحد بالطريق كان 7 أمتار وأصبح بعد التوسعة 11 متراً ونصف، حيث تم توسعة الطريق ليستوعب الكثافات المرورية الحالية والمستقبلية ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وذلك بقيمة استثمارية 111 مليون جنيه، مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن خطة الجهاز لتوسعة ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، لتوفير الوقت والجهد والمال للتنقل بين المناطق الصناعية وأحياء المدينة المختلفة.

وقام المهندس عمار مندور، يرافقه مسئولو الجهاز، بالمرور على حى الرواد بمنطقة الامتداد الشرقى 351 عمارة " إسكان اجتماعى " بشأن تلافي بعض الملاحظات البسيطة التي قدمها بعض السكان بالحى تلبية لرغبتهم، واستمراراً لتكثيف الجهود المبذولة ومتابعة أعمال التنمية بالمدينة والعمل على زيادة عوامل الجذب والسعى للارتقاء بمستوى المدينة.

وأعطى رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، تعليمات بسرعة إنجاز الأعمال وبذل مزيد من الجهد وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين من أي أخطار وللارتقاء بمستوى المدينة، مؤكداً أن هناك خطة محددة لأعمال التطوير والزراعة فى الأحياء بالمدينة، َومطالباً المواطنين بالحفاظ عليها، مع ضرورة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والزراعة بالمشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية وسرعة إنجاز الأعمال وبذل مزيد من الجهد وزيادة عدد المعدات والعمالة.

وقام المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، يرافقه مسئولو وحدة المتابعة والدعم الفنى بوزارة الإسكان، بمتابعة ميدانية وعقد اجتماع مع الاستشاريين والشركات المنفذة لوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " المقامة بحي النور وحي الفردوس بمدينة السادات، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال.

وقال رئيس جهاز مدينة السادات، إنه تم التشديد على الشركات المنفذة بضرورة تلافي الملاحظات، وتم إعطاء مهلة للتنفيذ، كما تم استبعاد أحد المكاتب الاستشارية من الإشراف على أعمال تنفيذ بعض عقود الإسكان.

وأكد المهندس رجب سالمان، أنه لن يتم التهاون فى تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين طبقاً للإشتراطات التى توفر مستوى ملائما للحياة الكريمة للمواطن المصري فى الجمهورية الجديدة.

وقام المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة ميدانية بعدد من الأحياء لمتابعة أعمال ننفيذ المشروعات، حيث تم المرور على الحي 33 لمتابعة استكمال أعمال الإسكان وكذا أعمال تنسيق الموقع.

كما قام رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بالمرور على أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالحى 12 لعدد 21 عمارة لتفقد ومتابعة كافة الأعمال داخل المشروع، من معدلات التنفيذ وكذا أعمال تنسيق الموقع.

وتفقد المهندس أحمد عمران، أيضا الأعمال الجارية لـ52 عمارة بشرق حي الأندلس لمتابعة كافة الأعمال داخل المشروع، وكذا أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات، كما تابع الأعمال الجارية بالحي الـ20 لتفقد أعمال تنفيذ 98 عمارة بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة.

ووجه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليها بالجودة المطلوبة.

وقام المهندس خالد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لعدة مناطق بالمدينة، شملت الحيين الثالث والرابع السكنيين ومنطقة إبني بيتك 1، والإسكان الاجتماعي ومنطقة الصناعات الخفيفة بالمدينة، وذلك لمتابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالأحياء السكنية وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقي المهندس خالد رجب، أثناء الجولة، بعددٍ من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، وأعرب سكان المدينة عن سعادتهم من تلك الجولة والتجاوب لمطالبهم.وشدد المهندس خالد رجب، على الاهتمام بأعمال النظافة الدورية للشوارع والميادين وتفريغ صناديق القمامة بصفة مستمرة، كما تفقد أعمال صيانة أعمدة الإنارة للتأكد من إضاءة جميع طرق وشوارع المدينة على النحو المطلوب، موجهاً مسئولي الجهاز بالتواجد الدائم بجميع أحياء المدينة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة، وظهور المدينة بالمظهر الحضارى المطلوب.