شقق «سكن لكل المصريين 3».. الحجز الإلكتروني ينتهي بعد ساعات

شقق «سكن لكل المصريين 3» تعد من أكثر الأمور التي تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خلال هذه الأيام، لكونها بمثابة الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعى، الذي ينتظره عدد كبير من المواطنين، كي يتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

وتعد «سكن لكل المصريين 3» هي المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، داخل المدن الجديدة، ما يتيح لهم حياة آدمية.

شقق «سكن لكل المصريين 3»

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد فترة الحجز والتسجيل الإلكتروني لشقق «سكن لكل المصريين 3»، حتى يوم 10 نوفمبر الجاري، بدلا من 6 نوفمبر، كى يكون هناك فرصة أخيرة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، الذين اشتروا كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز من التسجيل الإلكتروني عبر الموقع، كي تتم عملية الحجز بنجاح.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

أما بالنسبة لكيفية الحجز والتسجيل الإلكتروني لشقق «سكن لكل المصريين 3»، أوضح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، في منشور له، عبر الصفحة الرسمية للصندوق، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن التسجيل الإلكتروني، يكون من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة «مصر الرقمية»؛ إذ أتاح الصندوق لأول مرة إمكانية التسجيل الإلكتروني للواحدت خلاله، وذلك تسهيلا على المواطنين عملية التسجيل، وكى لا يكون هناك ضغط على موقع الصندوق يعوق عملية التسجيل.

وعقب زيارة الموقع الإلكتروني سواء الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أو الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة مصر الرقمية، يجرى إنشاء حساب جديد، ومن ثم تسجيل الرقم القومي وتحديد كلمة مرور خاصة بك، ومن ثم إدخال البيانات والأوراق المطلوبة للحجز.