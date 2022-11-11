محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ استقبلت 420 طائرة في 6 أيام من 197 دولة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن عدد المشاركين في فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ ارتفع إلى أكثر من 42 ألف شخص مشارك من مختلف دول العالم، في ظل استقبال مطار شرم الشيخ رحلات على مدار الساعة منذ بدء القمة وقبلها بأيام حرصا من الدول على المشاركة والحضور لمناقشة قضايا التغيرات المناخية.

وصول 420 طائرة مطار شرم الشيخ

وأضاف محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل على مدار الـ6 أيام الأخيرة منذ انطلاق فعاليات قمة المناخ 420 طائرة على متنها وفود قادمة من 197 دولة من مختلف قارات العالم من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا للمشاركة في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر على أرض مدينة السلام في شرم الشيخ.

95 رئيس دولة وحكومة

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أنه توجد 95 رئيس دولة وحكومة في مدينة شرم الشيخ للمشاركين في قمة المناخ بجانب الوفود الممثلة من مختلف الدول.

رحلات سياحية تصل شرم الشيخ

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن مطار شرم الشيخ يستقبل بجانب رحلات الطائرات الدولية لزياره شرم الشيخ والاستمتاع بالمزارات السياحية المتنوعة بها والعديد من المدن المختلفة في جنوب سيناء ذهب ونويبع وسانت كاترين والطور وطابا في ظل الأجواء المتميزة التي تشهدها جنوب سيناء خلال هذه الأيام وحاله الطقس المعتدلة.