تحويل مطار شرم الشيخ إلى منشأة خضراء خلال فعاليات COP27

أعلنت شركة «إيرسك» لحلول الطاقة المتجددة، تعزيز مطار شرم الشيخ الدولي بالطاقة الشمسية المستدامة، وتحويله إلى منشأة خضراء صديقة للبيئة، مدعومة بأحدث الحلول المستدامة التي يتم تنفيذها لأول مرة في مصر.

مطار شرم الشيخ نموذج مشرف للدولة المصرية

وقال أندرو دانيال، الرئيس التنفيذي للشركة، إنّه جرى اختيار تجهيز مطار شرم الشيخ الدولي بما يلائم قمة المناخ COP27، التي تستضيفها مصر لأول مرة، مؤكدا أنّ الشركة وضعت خطة متكاملة تتضمن تصميم وتنفيذ وتشغيل مطار شرم الشيخ، بصورة تجعله نموذجا مشرفا للدولة المصرية، في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، وبما يتماشى مع التغيرات المتلاحقة التي تشهدها خريطة الطاقة في العالم، إلى جانب تقديم خدمات التنقل الأخضر والمزود بمختلف الخدمات اللوجستية من خلال علامتها التجارية SulleX.

280 كيلو وات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية لخدمة أماكن انتظار السيارات

وأكد دانيال، في تصريحات صحفية، أنّه جرى تغذية المطار بالطاقة الشمسية اللازمة للتشغيل، والتي تُنتج 472 ميجا وات في الساعة، وتوفير 280 كيلو وات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، لخدمة الأماكن المخصصة لانتظار السيارات، على مساحة تبلغ 2000 متر مربع.

تحويل المدن المصرية إلى مدن خضراء

وكشفت الدكتورة سوزي فريدريش، العضو المنتدب للشركة، عن أنّ IRSC ستضخ استثمارات مباشرة تصل إلى مليار جنيه مصري خلال السنوات الخمس المقبلة، لنشر حلول النقل المستدام والخدمات اللوجستية الخضراء، في جميع المجالات خاصة الزراعة، وتحويل المدن المصرية إلى مدن خضراء اتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقال المهندس محمد الحداد، المدير التجاري، إنّ مشروع تحويل مطار شرم الشيخ الدولي إلى منشأة خضراء هو مجرد بداية، وأنّ إسهامات الشركة في المطارات المصرية ستأتي على التوالي، ما يرسخ المساعي البيئية المستدامة لمصر عبر القارة الأفريقية.