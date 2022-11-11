تحرير 1638 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، منذ قليل، أعداد المخالفات التي حررتها خلال 24 ساعة الماضية، والخاصة بعدم تركيب الملصق الإلكتروني، مع رفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من مختلف الشوارع، إضافة إلى مخالفات قائدى الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة.

نتائج تحرير المخالفات

وأضاف بيان وزارة الداخلية، أنه تم تحرير 1638 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، خلال 24 ساعة الماضية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، مع ضبط 769 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، إضافة إلى رفع عدد 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتتمثل عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني في سحب الترخيص لمدة من شهر إلى 3 أشهر، كما يعاقب أيضاً صاحب المخالفة بالحبس مدة من الممكن أن تصل إلى 6 أشهر، وتطبق أيضاً عليه غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، أو توقيع إحدى العقوبتين، وفقاً قانون المرور.