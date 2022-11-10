«الداخلية»: ضبط 64 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية والإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 64448 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

17791 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

17791 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 490، مخالفة السير بدون تراخيص، 4 دراجات نارية مخالفة، 25، مخالفة موقف عشوائى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير 464 مخالفة للمحلات الغير ملتزمة

تحرير 464 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 464 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.