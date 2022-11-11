مصر تدين هجوم الحوثيين على ميناء قنا: ندعم وحدة اليمن

أدانت مصر بأشد العبارات، الهجوم الغاشم الذي نفذه جماعة الحوثي، من خلال الطيران المُسير على ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة في اليمن الشقيق.

وحمّلت مصر، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، جماعة الحوثي مجددًا مسؤولية عرقلة تمديد الهدنة، والتصعيد الراهن في اليمن، مؤكدة ضرورة تخلي الجماعة عن مواقفها المتعنتة، وتجاوبها بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتمديد الهدنة، على النحو الذي يمهّد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق نار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

وشدد البيان على دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كل التهديدات.