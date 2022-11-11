ضبط مستريح جديد في الغربية بتهمة غسيل 10 ملايين جنيه

ضبطت أجهزة الأمن في محافظة الغربية، أحد الأشخاص لاتهامه بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري.

الاستيلاء على 2.7 مليون جنيه

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الغربية، لممارسته نشاطا إجراميا، من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، ما مكنه من الاستيلاء على 2.7 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

غسيل الأموال المستولى عليها

وحاول المتهم غسيل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس 3 شركات ومصنع، إضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 مليون جنيه تقريباً.