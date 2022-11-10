ضبط 8 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بالغربية

ضبطت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمحافظة الغربية، 8 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة لتشديد الرقابة على السوق المحلي.

تفاصيل ضبط 8 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية

وتلقت المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الغربية، إخطارًا بضبط 8 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي داخل مراكز ومدن وقري المحافظة، وجاءت المضبوطات كالتالي: 5 أطنان جبنه رومي، وطن و200 كيلو تمور، طن و400 كيلو جبن مطبوخ، 400 كيلو رنجة، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

مهمة الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وأكدت الهيئة أن المهمة الأساسية هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج، المصنع، الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة، بهدف تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.