وكيل صحة الشرقية يتابع خطة المرور على المستشفيات وأماكن الخدمات الطبية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، لمناقشة خطة العمل، وخطة المرور على المستشفيات، وذلك صباح اليوم الجمعة.

اجتماع مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشؤون الصحية

حضر الاجتماع مدير عام الطب العلاجي ونائبه، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري إدارات المستشفيات، والرعاية الحرجة والعاجلة، والمتابعة.

تعزيز تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل بمستشفيات الصحة العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة خلال هذه الفترة، وما تم تنفيذه بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى بها، وتعزيز تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية خاصة بالأقسام الحرجة، والتأكد من توافر كافة أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، والتأكيد على الالتزام بخطة تحويل الحالات المرضية في التخصصات الطبية النادرة لمستشفيات الإحالة، بالإضافة لمناقشة خطة المرور الإشرافي علي المستشفيات، والأقسام الطبية المختلفة بها، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي.

وشدد وكيل وزارة الصحة، على المتابعة المستمرة والمكثفة من الفرق الإشرافية بالمديرية، ومديري المستشفيات، خلال الفترات الصباحية والمسائية، ومتابعة إجراءات صرف الأدوية والمستلزمات الطبية، والتسجيل اللحظي للبيانات بالسجلات والدفاتر، مؤكدا على جاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، كما وجه بالتنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية الاستعداد في حالة الطوارئ بزيادة عدد سيارات الإسعاف بمداخل ومخارج المحافظة.