«الصحة» توضح سبب تزايد الأمراض التنفسية بين الأطفال: تقلبات جوية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الفيروس ما زال منتشرا، وزيادة الإصابات المنتشرة بين الأطفال والصغار في التوقيت الحالي هي لأمراض تنفسية وتنتشر بالتزامن مع التقلبات الجوية.

وأضاف «حسني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن على المواطنين خلال الفترة المقبلة، الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن فصل الخريف هو وقت انتشار الأمراض، خاصة بين الأطفال، وأعراض متحور أوميكرون متشابهة تماما لأعراض الإنفلونزا الموسمية، وعلى المواطنين توخي الحذر وعلى الأمهات تحديدا الالتزام بتطعيمات الأطفال وارتداء الملابس الثقيلة لهم ليلا مع انخفاض درجات الحرارة.

العودة إلى الطبيب المختص

وأضاف الدكتور حسام حسني أنه فى حال ظهور أعراض وتم الاشتباه بها بأنها أعراض الإنفلونزا الموسمية أو غيرها لا بد من الرجوع إلى الطبيب المختص ليشرف على الحالة فكل حالة مختلفة عن غيرها، فهناك حالات مع ارتفاع درجة الحرارة مخفض الحرارة يأتي معها بمفعول وهناك حالات لا تأتي بنتيجة لذلك الطبيب المشرف على الحالة يصف النوع الدوائي المتعلق بالحالة.

تطعيمات الأطفال بلقاح الإنفلونزا الموسمية

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن تطعيمات الأطفال بالإنفلونزا الموسمية مهمة للغاية وهي تفيد في مثل هذه التوقيتات، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وعن الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية للأطفال، قال تضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات، لافتا إلى أنها تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.