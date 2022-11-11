ضبط سيدة لقيامها بالاستيلاء على مليوني جنيه من المواطنين بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من 4 أشخاص، بتضررهم من إحدى السيدات لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها في تجارة المفروشات والملابس الجاهزة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

ضبط سيدة استولت على مليوني جنيه

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، حيث قامت إحدى السيدات، لها معلومات جنائية ومحبوسة على ذمة قضية نصب ومقيمة بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة المفروشات والملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت مليوني جنيه وتوقفت عن سداد الأرباح المتفق عليها ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

اعتراف المتهمة بالنشاط الإجرامي

وعقب تقنين الإجراءات تم استخراج المتهمة من محبسها، وبمواجهتها اعترفت بممارسة ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.