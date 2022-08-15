تفاصيل استيلاء شخصين على 17 مليون جنيه لتوظيفها في سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحافظة سوهاج من ضبط مستريحيين بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، لاستيلائهما على 16مليون جنيه وثمانمائة جنيه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج بتحرير محضر أحوال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ من المدعو «علاء ع ع ع م»، 42 عاما، سائق، و10 آخرين يقيمون جميعا بدائرة محافظة سوهاج، وذلك لتضررهم من كل من «زيدان م ع ح» سن 32 عاما، عامل، ويقيم بدائرة بندر جرجا بمحافظة سوهاج و«عماد ع م ا»،38 عاما، صاحب مكتب مقاولات ومزادات مقره مركز جرجا بمحافظة سوهاج ويقيم أيضا بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

الاستيلاء على 16 مليون وثمانمائة ألف

وذلك لقيامهما بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 16 مليون و800 ألف جنيه، وذلك لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأراضي من خلال المكتب الخاص بالثاني بداذرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد تلك المبالغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية إلى أصحابها.

أرباح 25% خلال شهر

وقد أفاد «علاء. ع» بقيام المتهم الأول بإقناعهم باستثمار الأموال بالمكتب الذي يعمل به وذلك لكثرة العائد حيث وعدهم بفوائد تخطت 25٪ وأنه يستثمر به أيضا وعقب تسلم الأموال بأقل من شهر لم يستجب لاتصالاتهم وتهرب منهم.