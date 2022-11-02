مال الجمعيات الخيرية.. كواليس استيلاء موظفة بنك على 5 ملايين جنيه

أمرت النيابة العامة بحبس موظفة بنك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على مال الجمعيات الخيرية والأهلية تقدر قيمتها بـ5 ملايين ونصف، وتحويله لأحد الحسابات البنكية الخاصة بأقاربها.

في أحد البنوك الشهيرة بمنطقة الرحاب التابعة لمحافظة القاهرة، جلست إحدى السيدات على مكتبها الخاص، إذ تباشر عملها في استقبال المال وإيداعه في الحسابات الخاصة به، لكن هوس المال سيطر على عقلها، ودفعها لارتكاب أبشع الجرائم.

الاستيلاء على مال الجمعيات الخيرية

تبرعات الجمعيات الخيرية والأهلية، كانت الوسيلة لموظفة البنك، في الثراء السريع، وبدأت المتهمة في استقبال التبرعات وبدلا من إيداعها في الحسابات البنكية للجمعيات، أودعتها في أحد الحسابات الخاصة بأقاربها، خوفا من افتضاح أمرها.

أيام من الاستيلاء على مال الجمعيات الخيرية، حتى جاء اليوم الذي كُشفت به، إذ قام أحد المتبرعين بالاتصال على إحدى الجمعيات المرادة للتأكد من وصول المبلغ المالي، كانت المفاجأة حينما علم بعدم تحويل المبلغ، وعلى الفور أبلغ إدارة البنك للتصرف في الواقعة، وتم كشف أمرها، والإبلاغ عنها لقسم شرطة الرحاب.

العقوبة المتوقعة للمتهمة

وتعليقا على ذلك، أكد المحامي محمد جمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 336 من قانون العقوبات، تنص على «أن كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين طبقا لقانون العقوبات».