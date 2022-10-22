تفاصيل استيلاء عامل وزوجته على 5 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية

قررت نيابة أول الرمل بالإسكندرية، حبس رجل وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات في التهمة الموجهة إليهما بالاحتيال على مواطنين في توظيف أموالهم في تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها، ومن ثم الاستيلاء عليها، حيث قدر المبلغ بقرابة 5 ملايين جنيه.

تفاصيل الواقعة

القصة بدأت حين أوهم رجل «عامل بإحدى الشركات»، وزوجته «ربة منزل»، ولهما معلومات جنائية، عددا من المواطنين بقدرتهما على توظيف أموالهم نظير مكاسب كبرى، ليجمعا من العاملين بالشركة وآخرين مبلغ وصل لقرابة 5 ملايين جنيه.

المتهمان المقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بمجرد أن جمعا المبلغ توقفا عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وعقب اكتشاف أمرهما قاما بالهروب إلى أماكن مختلفة.

ووصل بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص وزوجته بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها، وقيام المذكورين بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

المتهمان حصلا على 5 ملايين جنيه وهربا

وبإجراء التحريات عن واقعة الإسكندرية، تبين قيامهما بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، ليتمكنا من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب اكتشاف أمرهما قاما بالهروب إلى أماكن مختلفة.

المتهمان أقرا بارتكابهما الواقعة

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مكان تواجدهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.