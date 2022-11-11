ضبط مسؤول مخزن مواد غذائیة بدون ترخیص في القاھرة

تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة، من ضبط مسؤول عن مخزن مواد غذائیة، كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته المخزن بدون ترخیص، وحیازته كمیات كبیرة من المواد الغذائیة مجھولة.

يأتي ذلك في إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا، لاسیما جرائم الغش التجاري.

تفاصيل الواقعة

وعثر بداخل المخزن المُشار إلیه على 940,2 طن مواد غذائیة «دقیق - سكر - أرز»، مجهولة المصدر، وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وبمواجھة المسؤول اعترف بإدارته المخزن بدون ترخیص، وحیازته للمضبوطات بقصد طرحھا في الأسواق، لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونیة.