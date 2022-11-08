الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل لـ60%

تواصل وزارة الداخلية فاعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 60% حتى نهاية نوفمبر، كما تواصل منظومة أمان توفير هذه السلع بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام.

المبادرة متاحة في 1051 فرعا

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن الوزارة مدت فترة عمل المبادرة حتى نهاية نوفمبر؛ لتوفير جميع أنواع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ60%، بواقع 1051 فرعا لـ34 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 4 شوادر وكلها موضحة على موقع الوزارة عبر الإنترنت.

رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية

وتهدف وزارة الداخلية من تلك المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل الارتفاعات المتباينة في الأسعار تأثرا بالمتغيرات الدولية، وهو ما أشاد به المواطنون.