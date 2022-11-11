النائبة إيناس عبدالحليم: الشعب أعطى الإخوان درسا قاسيا على دعواتهم الفاسدة

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إنّ دعوات الإخوان باءت بالفشل فالشعب المصري، أعطى لهم درسًا قاسيًا كالعادة، وفشلت مخططاتهم، مؤكدة أنّه لن يؤثر أحدٌ على مسيرة التنمية التي بدأتها مصر على يد القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنّ مؤتمر المناخ أبلغ رد على ما يروجون له من أكاذيب.

مؤتمر المناخ وريادة مصر الدولية

وأضافت إيناس، في بيان، أنّ مؤتمر المناخ حدث عالمي يؤكد مكانة مصر وريادتها والصور تتحدث عن الريادة والزعامة الدولية لمصر، وأنّ محاولة الإخوان ﻻختطاف المؤتمر فشلت، وهذا أبلغ رد من الشعب المصري على الدعوات الفاسدة التي أطلقها اﻻخوان والمأجورون والخونة؛ لهدم الدولة المصرية.

قمة المناخ في شرم الشيخ

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنّ ما يحدث على أرض السلام في شرم الشيخ من حضور طاغٍ لزعماء ورؤساء دول العالم نجاح في رصيد مصر، وستظل مصر إلى أبد الضهر فوق الجميع، ولن تسقط أبدا.