ممثل الأغلبية بـ«مجلس النواب» يتفقد معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، الأمين العام والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، وجاء ذلك على هامش مشاركته بقمة المناخ cop27 والمنعقدة على أرض مدينة السلام بشرم الشيخ بمشاركة ممثلين من أنحاء العالم.

منتجات يدوية صديقة للبيئة

ويشمل معرض تراثنا منتجات يدوية صديقة للبيئة؛ في إشارة جيدة لقدرة أصحاب المشروعات اليدوية على مراعاة البُعد البيئي في تصميم منتجاتهم.

ومن جانبه أشاد ممثل الأغلبية والأمين العام لحزب مستقبل وطن، بنوع وجودة المعروضات والتي تعكس حجم الإبداع وتوجه الدولة نحو إحياء الحرف اليدوية وتعظيم الاستفادة منها؛ لما تحققه من إرث ثقافي وتاريخي للدولة المصرية.

معرض تراثنا

وأوضح أشرف رشاد، أن اهتمام الدولة بإقامة معرض تراثنا في هذا المحفل الدولي بمثابة تعزيز لمسيرة ممتدة رسختها القيادة السياسية لدعم صغار المصنعين.

ويعكس معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، اهتمام الدولة بإحياء هذه الفنون التراثية، وتشجع الأجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين على إحياء هذا التراث الفريد.