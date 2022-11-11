الجمهوريون يحصلون على 211 مقعدا في مجلس النواب الأمريكي

قالت مسؤولون امريكيون، إن فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، في «ولاية أريزونا» سيتواصل حتى الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أشارت في وقت سابق، إلى حصول 211 مقعدا للجمهوريين مقابل 195 للديمقراطيين في «مجلس النواب» الأمريكي، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» ستحدد مصير جدول أعمال بايدن

وتبلغ عدد مقاعد «مجلس النواب» الامريكي 435 مقعدا، فيما تبلغ عدد مقاعد «النواب» الشيوخ 100 مقعد، فيما قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» ستحدد مصير جدول أعمال الرئيس الحالي جو بايدن.

وأضافت بي بي سي»: إذا خسر الديمقراطيون السيطرة على «النواب» أو «الشيوخ»، فسيكون لـ«الحزب الجمهوري» القدرة على عرقلة خططه.

وأمس الأول الأربعاء، قضى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعض الوقت في حالة من الغضب بشأن خسارة مرشحه، محمد أوز، في انتخابات «مجلس الشيوخ» بولاية بنسلفانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت استطلاعات رأي الناخبين بعد التصويت في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، إلى أن الاقتصاد والتضخم كانا أكبر المخاوف لديهم.